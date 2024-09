DAL CAMPO. Goglichidze va verso la conferma

Penultima seduta mattutina oggi per l’Empoli, che domani sempre alle 10 svolgerà l’ultimo allenamento prima di partire alla volta di Cagliari, dove venerdì alle 18.30 alla Unipol Domus giocherà il primo anticipo della quinta giornata di Serie A. Gara in cui D’Aversa, oltre ai soliti Perisan, Ebuehi, Belardinelli e Zurkowski, dovrà fare a meno ancora anche di Fazzini (se ne riparla per il derby) e pure di Sazonov, infortunatosi al ginocchio proprio nei giorni scorsi. Visto che anche De Sciglio non è ancora al top probabile conferma quindi di Goglichidze al fianco di Ismajli e Viti, che dovranno fare gli straordinari anche in Coppa Italia a Torino (qui però Marianucci potrebbe far respirare qualcuno). In mezzo si dovrebbe andare verso la conferma del trio Henderson, Grassi, Maleh mentre davanti Pellegri insidia uno tra Esposito o Colombo.