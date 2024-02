Dal campo. Grassi verso il forfait

Filtra pessimismo per Grassi che molto difficilmente potrà essere titolare nella trasferta con il Sassuolo. La speranza ad ora è quella di averlo fra i convocati oppure potrebbe rimanere in città a lavorare in vista dell’impegno successivo. Il problema all’addome, che lo ha costretto a uscire dal campo contro la Fiorentina, non è infatti ancora del tutto alle spalle.

Al suo posto al "Mapei" nel collaudato 3-4-2-1, Davide Nicola darà spazio a Marin, proprio come già accaduto a gara in corso domenica con i viola. Meno chance per Fazzini. Lo squalificato Gyasi dovrebbe essere sostituito da Bereszynski. In attacco spazio da primo minuto probabilmente di nuovo a Cerri, con Niang pronto a entrare nella ripresa.

Del resto da subentrante è stato decisivo per ben due volte su altrettanti tiri dal dischetto e per adesso può andare più che bene così. Alle spalle dell’unica punta ci saranno gli intoccabili Zurkowski e Cambiaghi. Saranno invece ancora assenti, perché indisponibili, sia Caputo che Ebuehi.

I.M.