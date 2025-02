Dal campo. Infortunati: fumata nera

La settimana non è iniziata sotto i migliori auspici per quanto riguarda il recupero dei quattro ‘big’ infortunati: alla ripresa degli allenamenti di ieri infatti nessuno tra Ismajli, Viti, Anjorin e Fazzini si è allenato in gruppo. Le loro condizioni verranno valutate giorno dopo giorno e specialmente per il centrale albanese si cercherà di fare il possibile per renderlo disponibili per la sfida di domenica prossima alle 18 a Empoli contro l’Atalanta. Un altro match sulla carta proibitivo, sebbene gli orobici abbiano giocato anche ieri sera in Champions League.

Per il resto Ebuehi e Solbakken proseguono nei rispettivi programmi di recupero, ma il loro rientro non avverrà prima di metà, fine marzo. Dopo le ultime due settimane con qualche problemino che aveva costretto D’Aversa a gestirlo, invece, anche Esposito ha lavorato a pieno regime. Domenica, quindi, il bomber azzurro potrebbe riprendersi una maglia da titolare.

Intanto la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo dell’Empoli in riferimento alle due giornate di squalifica inflitte a Marianucci, espulso contro il Milan, confermando quindi la decisione del Giudice Sportivo e l’assenza del giovane difensore anche contro l’Atalanta.