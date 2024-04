Dal campo. Infortunio Cerri oggi gli esami. Con il Frosinone domenica 5 maggio

Clima sereno ieri pomeriggio al Sussidiario alla ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di stop concessi da Nicola dopo l’importante vittoria col Napoli. Chi è sceso in campo sabato scorso ha svolto lavoro di scarico, mentre hanno proseguito il proprio percorso di recupero Ismajli e Berisha. I due nazionali albanesi si sono allenati a parte, vediamo se nel corso della settimana riusciranno a rientrare in gruppo per essere così a disposizione per la trasferta di domenica prossima alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Chi di sicuro non ci sarà, a parte Belardinelli ed Ebuehi, è Alberto Cerri (nella foto) che proprio contro il Napoli ha trovato il primo gol azzurro dopo quello che gli era stato tolto dal Var a Lecce. Al 20’ della sfida contro i partenopei, infatti, il centravanti ex Como è uscito per un problema muscolare ai flessori della gamba destra. Oggi sosterrà gli esami strumentali per capirne l’entità, con la speranza che il guaio possa risolversi nel giro di qualche settimana. Il rischio di dover rinunciare al possente attaccante per diverse delle prossime ultime sei giornate, però, è alto e sarebbe una grave perdita per l’Empoli. La squadra adesso tornerà in campo sempre al mattino alle 11 fino a sabato. Intanto è ufficiale la data dello scontro diretto contro il Frosinone: domenica 5 maggio alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena.