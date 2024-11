DAL CAMPO. Infortunio Haas: oggi il verdetto. E intanto si discute il rinnovo

Neanche il tempo di smaltire i postumi di un match agonisticamente molto tirato come quello di lunedì sera contro l’Udinese, che l’Empoli è stato costretto a tornare subito in campo ieri per iniziare l’avvicinamento alla prossima sfida. La trasferta di San Siro contro il Milan arriverà infatti sabato, con una settimana ‘corta’ quindi a disposizione di D’Aversa per far recuperare le energie alla squadra e preparare al meglio un match sulla carta difficile, ma anche alquanto affascinante. Guardando la classifica, infatti, i rossoneri hanno solo 3 punti in più degli azzurri. L’attenzione è rivolta come sempre all’infermeria. Intanto in giornata si dovrebbe sapere l’esito del consulto specialistico per l’infortunio al ginocchio di Haas, il quale nel frattempo sta anche discutendo il rinnovo del contratto. Visto il possibile lungo stop del centrocampista svizzero sarebbe un bel gesto di fiducia da parte della società. Difficile che si svuoti ulteriormente visto che Grassi, Fazzini e Zurkowski avranno bisogno di ancora un po’ di tempo per tornare a disposizione. Da valutare, invece, la situazione di De Sciglio che si è fermato per un risentimento muscolare proprio alla vigilia della sfida contro l’Udinese. I prossimi saranno giorni fondamentali per Esposito e Anjorin, chiamati ad alzare il livello di condizione.