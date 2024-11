Viti padrone del contrasto. Gyasi è imprescindibile

VASQUEZ 6 – Attento nel primo tempo su una conclusione di Thauvin, per il resto non è molto impegnato ma sempre pronto a dare sicurezza a tutto il reparto. Incolpevole sul gol.

GOGLICHIDZE 6.5 – Smaltiti i problemi post Lecce offre la solita prestazione di sostanza: concentrato in marcatura e determinante in un paio di chiusure difensive.

VITI 7 – Gli attaccanti dell’Udinese sono clienti scomodi, ma lui non batte ciglio, legge sempre bene la situazione quando scappare verso la propria porta o quando affondare il contrasto.

GYASI 7 – Pedina imprescindibile sulla corsia di destra, dove difende, indica le giocate e attacca la profondità, oltre a recuperare diverso palloni.

HENDERSON 6 – Prima frazione di grande temperamento, un po’ impreciso nei passaggi cala nella ripresa.

EKONG N.G. – Non trova spazi per liberare la propria velocità e commette qualche ingenuità. MALEH 6 – Grande primo tempo per corsa, determinazione e tempi della pressione, si vede meno nella ripresa quando anche lui soffre la maggior vigoria degli avversari.

PEZZELLA 6 – Meno lucido di altre occasioni dà l’impressione di aver perso un po’ lo smalto di inizio stagione, anche perché non al top della condizione.

ANJORIN 6 – Gioca di posizione, prova a dare un po’ di tempi e spende intelligentemente un’ammonizione per fermare una ripartenza pericolosa.

COLOMBO 6 – Si sacrifica in fase di non possesso e sbaglia qualcosa di troppo al momento di finalizzare sia per scelte che dal punto di vista tecnico. Prova comunque encomiabile.

SOLBAKKEN 5.5 – Il norvegese continua a deludere, perde Davis in occasione del pari e quando ha l’occasione davanti non si prende la responsabilità di tirare. Ancora troppo timido.

PELLEGRI 7 – Ormai ha messo nel mirino la porta avversaria e non sbaglia più: prima conclusione e vantaggio azzurro. Lotta come un leone, anche nella ripresa quando la vede decisamente meno perché si gioca costantemente nella metà campo azzurra.

ESPOSITO 6 – Entra voglioso, ma un po’ confusionario. D’AVERSA 6 – Ottima l’impostazione iniziale, qualche difficoltà nella ripresa quando con i cambi non riesce a cambiare l’inerzia della partita, ma mantiene comunque la propria solidità. Si.Ci.