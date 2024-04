Dal campo. Ismajli va verso un altro forfait. Qualche speranza per Grassi e Berisha

Prosegue il lavoro di preparazione dell’Empoli in vista del match di sabato prossimo alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Torino. Ma le notizie dall’infermeria sono solo parzialmente positive. Anche ieri pomeriggio, infatti, Ismajli ha continuato a lavorare a parte. Il difensore albanese ha bisogno di ancora un po’ di tempo per la completa guarigione dall’infortunio muscolare rimediato a San Siro contro il Milan lo scorso 10 marzo, e quindi non sarà a disposizione nemmeno per la gara contro i granata. Ecco quindi che la linea difensiva è ancora una volta fatta, con Bereszynski al fianco di Walukiewicz e Luperto. Cauto ottimismo invece per il possibile recupero di Grassi, che ieri ha svolto parte del lavoro con la squadra. Il mediano dovrà comunque essere valutato meglio nelle ultime due sedute di questa mattina e di domani mattina. Stesso discorso per il portiere Berisha, che dopo il problema al muscolo pettorale accusato in Nazionale, si è allenato a parte anche ieri. Se tra i pali non ci sono dubbi con l’impiego dell’ormai titolare Caprile, diverso il discorso per la mediana, anche se la coppia centrale appare scontata con il rientro di Maleh (squalificato contro l’Inter) al fianco del confermato Marin. In base al modulo che verrà scelto, poi, restano diversi i ballottaggi in attacco. A rischiare il posto potrebbe essere Zurkowski.