Dal campo. Kovalenko e Destro di nuovo in gruppo Buone notizie per il Genoa: Kovalenko, Destro e Bastoni tornano ad allenarsi con il gruppo. Caputo fa qualche esercizio, ma il suo recupero non è imminente. Guarino ed Ebuehi restano ai box. Prossime sedute a porte chiuse prima di Empoli-Genoa.