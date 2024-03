Dal campo. L’attacco è al completo

Si è svolto ieri mattina alle ore 10 l’ultimo allenamento settimanale dell’Empoli. Davide Nicola continua a lavorare sul campo di Petroio insieme a Luperto e compagni in vista della ripresa del campionato in cui gli azzurri affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi.

Ovviamente alla seduta assenti tutti quei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ismajli e Grassi devono ancora recuperare dagli infortuni e con molte probabilità toneranno in campo a partire dalla prossima settimana. Stagione invece finita per Ebuehi al seguito del brutto infortunio rimediato in occasione della gara contro il Bologna.

Chi invece sta meglio è Caputo, il bomber azzurro in queste settimane di sosta avrà l’opportunità di rimettersi in forma e giocarsi una maglia da titolare contro i nerazzurri.

Un reparto, quello relativo all’attacco, che adesso comincia a essere sempre più folto, con i vari Shpendi, Destro, Caputo, Cerri e Niang. Toccherà a Davide Nicola capire chi sia il giocatore più in forma a cui affidare il ruolo di centravanti azzurro in vista del finale di stagione.