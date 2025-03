DAL CAMPO. Maleh migliora e prepara il rientro . Per Anjorin e Ismajli c’è da attendere

Seduta mattutina oggi per l’Empoli alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Bologna domani sera alle 21 al Castellani. Dopo la giornata di ieri, dove chi ha giocato a Como ha fatto solo scarico, questa mattina gli azzurri torneranno con nessuna novità dall’infermeria. Maleh, Anjorin e Zurkowski continuano a lavorare a parte col centrocampista marocchino che è quello più vicino al rientro dopo il problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro accusato a Genova. Se tutto andrà bene, infatti, Maleh potrà essere convocato domenica per la sfida salvezza contro il Cagliari. Per quanto riguarda il centrocampista inglese, alle prese con un infortunio muscolare dallo scorso 2 febbraio, si punta invece lo scontro diretto di Pasqua contro il Venezia. Qui potrebbe anche rientrare Ismajli, il quale sta procedendo il proprio percorso di recupero dopo l’ultima lesione muscolare rimediata in Nazionale. Dopo la gara di domani sera, poi, la squadra tornerà subito ad allenarsi mercoledì al Sussidiario e lo farà fino a sabato prossimo, vigilia appunto del big-match contro il Cagliari dei grandi ex Luperto e Nicola. Sedute che serviranno anche a Viti, Fazzini e Solbakken per incrementare la propria condizione, anche se il fantasista viareggino salterà la sfida con i sardi per squalifica, così come per Ebuehi che giorno dopo giorni sta aumentando l’intensità dei suoi allenamenti.