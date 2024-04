Dal campo. Maleh verso il ritorno da titolare

Ultima seduta aperta quella di ieri, prima delle due a porte chiuse di oggi e domani alle 11 al Sussidiario, in vista della delicata sfida di sabato prossimo alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena. Per quanto riguarda la formazione che inizierà il match contro i partenopei è quindi lecito attendersi che Nicola provi gli ultimi dettagli proprio nei prossimi due allenamenti, ma qualche indicazioni è comunque emersa. Intanto ieri è rientrato in gruppo il portiere Berisha, che dovrebbe quindi tornare a disposizione, mentre ha proseguito il proprio lavoro a parte il difensore Ismajli. Rispetto a Lecce in mezzo al campo Maleh dovrebbe riprendersi il posto sul centrosinistra al fianco di Marin. Davanti, poi, stavolta la scelta dovrebbe ricadere su Niang, appoggiato da Cambiaghi e uno tra Zurkowski e Cancellieri. Il polacco non sembra attraversare il miglior momento di forma, ma garantirebbe probabilmente più equilibrio. Il secondo, pur non avendo brillato a Lecce, ha le caratteristiche per mettere in difficoltà la difesa del Napoli, per altro in emergenza con le squalifiche di Rrhamani e l’ex Mario Rui e gli infortuni di Juan Jesus e Olivera.