Dal campo. Martedì la ripresa. In tre da valutare

Il giorno dopo l’impresa di Salerno l’Empoli è tornata subito in campo per la consueta seduta di scarico del post-partita, ma il lavoro vero e proprio in preparazione del derby di domenica prossima al Castellani-Computer Gross Arena contro la Fiorentina (alle 15) inizierà martedì pomeriggio. Mister Nicola ha infatti concesso oggi e domani di riposo alla squadra. Alla ripresa saranno da valutare ancora le condizioni di Caputo e Marin, entrambi alle prese con un problema alla caviglia, per capire se potranno tornare a disposizione o meno per la sfida contro i viola. Per quanto riguarda Ebuehi, invece, il terzino nigeriano proseguirà nel suo lavoro di recupero dopo la lesione muscolare rimediata contro il Milan lo scorso 7 gennaio. Recupero che dovrebbe essere ormai imminente. Intanto contro la Fiorentina tornerà a disposizione Walukiewicz, dopo aver scontato il turno di squalifica, per ricomporre il trio di difesa con Ismajli e Luperto.