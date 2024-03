Dal campo. Martedì la ripresa senza i 7 nazionali. Ebuehi da valutare

Riprenderanno martedì prossimo gli allenamenti dell’Empoli in vista della prossima sfida di San Siro contro la capolista Inter. Stavolta, però, Nicola avrà due settimane di tempo per preparare la trasferta a Milano di lunedì 1 aprile alle 20.45. Di mezzo, infatti, c’è la sosta per gli impegni delle Nazionali. In quest’ottica sono 7 gli azzurri convocati nelle rispettive selezioni: Cacace con la Nuova Zelanda, Il portiere Berisha con la Nazionale maggiore albanese e Shpendi con l’Under 21, Bereszynski e Walukiewicz con la Polonia, Fazzini con l’Italia Under 21 e Marin con la Romania. Sfortunato invece Ebuehi, che dopo l’infortunio al ginocchio rimediato venerdì sera col Bologna, non potrà rispondere alla convocazione della Nigeria per le amichevoli contro Ghana e Mali. Tra l’altro nei prossimi giorni il terzino, che era appena rientrato da una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori per oltre 2 mesi, sarà sottoposto ai canonici esami strumentali per capire l’entità del problema che, a caldo, non è sembrata di così poco conto. Alla ripresa del lavoro saranno poi da valutare anche le condizioni di Grassi e Cancellieri, bloccato nella rifinitura da un guaio alla schiena, mentre Ismajli proseguirà il proprio lavoro di recupero dopo la confermata lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata contro il Milan.

Si.Ci.