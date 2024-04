Dal campo. Niang in vantaggio rispetto a Cerri. Emergenza in difesa per i campani

Saranno ancora assenti Ebuehi e Ismajli per la gara di sabato prossimo in casa contro il Napoli. Per il difensore albanese sta prevalendo la voglia di non rischiarlo in alcun modo, ma il suo rientro non dovrebbe essere molto lontano. Berisha ieri mattina ha lavorato in gruppo e questa volta potrebbero rientrare fra i convocati per la sfida contro il Napoli, con Caprile che naturalmente sarà titolare. L’Empoli non ha alcun giocatore squalificato dal giudice sportivo, mentre fra gli avversari sono stati fermati per un turno Mario Rui, che sarebbe stato uno dei tanti ex in campo, e Rrahmani. Davide Nicola dovrà prima di tutto capire come ripartire dopo la sconfitta in extremis a Lecce, sia a livello mentale che di formazione. Il ballottaggio fra Niang e Cerri questa volta potrebbe andare a vantaggio del primo, ma è ancora tutto aperto. Caputo e Destro inizieranno dalla panchina pronti eventualmente a dare una mano a partita in corso. Grassi è in concorrenza con Marin, ma in realtà potrebbero anche coesistere mentre Cambiaghi è pronto a rientrare dall’inizio, al fianco di Zurkowski, dopo essere subentrato a Cancellieri nell’ultima uscita. Anche Maleh si gioca un posto da titolare ma c’è pure Gyasi ed è ancora troppo presto per fare valutazioni più precise.

I.M.