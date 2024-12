Dal campo. Oggi la ripresa. Da Viti a Zurko: nessuno recupera

Riprende oggi la preparazione dell’Empoli in vista del primo impegno del 2025, l’ennesimo scontro diretto in chiave salvezza di sabato prossimo alle 15 a Venezia. Settimana tipo, quindi, per gli azzurri che si continueranno ad allenare sempre di mattina fino a venerdì. Lavoro quotidiano che servirà sicuramente a Fazzini per migliorare ulteriormente la propria condizione e candidarsi quindi a un posto da titolare in Laguna, sebbene le sirene di mercato sul fantasista versiliese siano sempre più insistenti.

Per il resto, invece, l’infermeria resterà piena da Viti a Solbakken, da Zurkowski a Ebuehi, da Brancolini e Belardinelli fino a Sazonov, Haas e Pellegri che hanno ormai chiuso la propria stagione. D’Aversa non recupererà nessuno ed è quindi molto probabile che la formazione iniziale al Penzo possa ricalcare quella delle ultime due gare con magari, appunto, l’unica novità rappresentata da Fazzini al posto di Henderson. Lo stesso Grassi, rientrato da poco come Fazzini dopo un periodo di stop abbastanza lungo, avrà modo di mettere ulteriori minuti nelle gambe anche se i settanta giocati sia a Bergamo che contro il Genoa sono stati più che incoraggianti.

Il focus principale sarà l’attenzione massima da tenere nell’arco dei novanta minuti perché errori come quelli commessi contro il Genoa non dovranno più capitare.