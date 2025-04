Tifosi ospiti. Divieto di trasferta. La risposta di Corsi: "Decisione presa dalla Prefettura»

Confermato il divieto di trasferta per i residenti in Sardegna in occasione di Empoli-Cagliari di domenica alle 15 al Castellani. La decisione è stata ufficializzata al termine di un incontro in Prefettura a Firenze, presieduto dalla Prefetta Francesca Ferrandino, per motivo di ordine pubblico. Scelta che il Cagliari non accetta: i tifosi sardi sono pronti anche alla battaglia legale, come sostiene un comunicato ufficiale del consiglio direttivo dei Cagliari Fan Club, che si dichiara interdetto dal provvedimento restrittivo visto che si tratta di una trasferta priva di rischi e attriti con la tifoseria dell’Empoli. Per questo sta valutando le azioni legali da mettere in atto, tra cui la richiesta di rimborso delle spese, dopo aver chiesto di visualizzare gli atti per conoscere le reali motivazioni del provvedimento. Non si è fatta aspettare la risposta del club azzurro, che fa sapere che "la società ha agito tenendo conto della richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di rimandare la decisione al Prefetto di Firenze. Un provvedimento preso per fatti che non riguardano la nostra società, la nostra città e la nostra tifoseria. Vogliamo ribadire come l’accoglienza del tifoso ospite nel nostro stadio non sia mai venuta meno, e mai la nostra società metterà in atto una discriminazione territoriale nei confronti di alcuna tifoseria". Intanto sui social i tifosi isolani starebbero pensando di recarsi ugualmente ad Empoli per inscenare una pacifica protesta nel parcheggio dello stadio a suon di vino e ‘porceddu’ arrosto.