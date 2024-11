Dal campo. Out Esposito, Grassi resta in forse

Prosegue al sussidiario del Castellani il lavoro dell’Empoli in vista della delicata sfida di lunedì in casa contro il Como. La squadra si allenerà poi oggi e domani sempre la mattina alle 11 (sedute a porte chiuse come sempre nei due giorni precedenti alla gara). Ieri intanto ha proseguito il proprio percorso di recupero Esposito, sicuro assente nel match contro i lariani, ma a forte rischio anche per la trasferta di Lecce (più probabile un suo ritorno a disposizione dopo la sosta per gli impegni della Nazionale), così come stanno facendo Perisan, Ebuehi, Sazonov e Zurkowski. Ormai il polacco dovrebbe essere vicino alla sua prima convocazione, ma sarà valutato giorno per giorno. Così come Grassi, che è rimasto in panchina per tutto il match contro l’Inter ed è in forse anche per la partita di lunedì prossimo. A livello di formazione sarà probabilmente ballottaggio fino all’ultimo tra De Sciglio e Marianucci per sostituire lo squalificato Goglichidze, anche se l’ex Juventus appare leggermente favorito. Poche novità ci dovrebbero essere davanti, mentre in mezzo torna favorito per un posto da titolare anche Henderson.