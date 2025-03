Dal CAMPO. Più scelte offensive per D’Aversa. Difesa ’classica’?

Oggi e domani, l’Empoli si allenerà sempre di mattina alle 11 al Sussidiario, ma a porte chiuse. Saranno due sedute, però, che per l’infermeria non porteranno novità in vista della trasferta a Como. Anche ieri Anjorin, Maleh e Zurkowski hanno continuato a svolgere lavoro differenziato e non saranno della partita. Nella lista dei convocati ci saranno invece Viti, Fazzini e Solbakken. Il giovane difensore è quello che ha più chance di partire dall’inizio. Al Sinigaglia si potrebbe quindi tornare a vedere il terzetto titolare di difesa con Ismajli (nella foto) al centro, Viti a sinistra e Goglichidze a destra, anche se il georgiano classe 2004, reduce dal doppio impegno con la Nazionale del proprio paese, è insidiato dal coetaneo Marianucci. In porta conferma per Silvestri, così come pochi dubbi ci dovrebbero essere a centrocampo con Grassi ed Henderson centrali e Gyasi e Pezzella sulle corsie laterali. Maggiore scelta D’Aversa tornerà invece ad averla per i tre giocatori offensivi con probabile impiego di Cacace sulla trequarti sinistra, al fianco di Esposito. L’esterno neozelandese è reduce da un lungo viaggio transoceanico, quindi non è da escludere che venga inizialmente lasciato in panchina. Il tal caso, D’Aversa potrebbe optare anche per il tridente Esposito-Colombo-Kouame.

Si.Ci.