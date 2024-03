Dal campo. Prosegue il lavoro verso l’Inter

Doppia seduta di allenamento senza grandi novità quella che hanno sostenuto ieri gli azzurri, impegnati prima al mattino nella palestra del Castellani-Computer Gross Arena e poi nel pomeriggio sul campo del Centro Sportivo di Petroio, dove lavoreranno anche questa mattina alle 11. Così come martedì, quando la squadra di Nicola ha ripreso il lavoro dopo l’ultima gara contro il Bologna, non si sono infatti allenati con il gruppo Grassi, Ismajli ed Ebuehi. Come detto la stagione del terzino nigeriano è già finita dopo la lesione parziale del legamento crociato del ginocchio destro rimediata proprio nel match contro i felsinei, mentre per quanto riguarda gli altri due si valuterà giorno per giorno la possibilità di averli o meno per la trasferta di Milano con l’Inter del prossimo 1 aprile. La nota positiva è che alla partita mancano ancora 12 giorni, quella negativa che il centrocampista è alle prese con questo problema muscolare agli addominali ormai da oltre un mese, mentre il centrale albanese deve fare i conti con una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata solo dieci giorni fa.