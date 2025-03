Dal campo. Recuperi preziosi per mister D’Aversa. Viti e Solbakken ci saranno sabato

La settimana che porta alla gara di sabato prossimo a Como è iniziata con alcune preziose conferme per quanto riguarda il recupero degli infortunati. Ieri hanno svolto l’intera seduta con il gruppo sia Viti che Solbakken e a questo punto, salvo imprevisti, entrambi dovrebbero rientrare tra i convocati per la sfida contro i lariani. Resterà da capire il minutaggio che saranno in grado di garantire e le scelte di D’Aversa sulla possibilità di schierarli dall’inizio, eventualità remota soprattutto per il norvegese. Anche Fazzini ha svolto gran parte dell’allenamento di ieri con i compagni e quindi si alzano le percentuali di una sua disponibilità. Hanno invece continuato a lavorare a parte Anjorin, Maleh e Zurkowski, per i quali a questo punto potrebbe essere più logico pensare ad un rientro o martedì prossimo in Coppa Italia o la domenica successiva nello scontro diretto casalingo contro il Cagliari.

Per quanto riguarda i nazionali, infine, i primi a rientrare saranno Goglichidze oggi e Cacace domani, con il primo quindi già in campo domani mentre l’esterno neozelandese sarà a disposizione di D’Aversa da giovedì mattina. La squadra si allenerà infatti sempre alle 11 al Sussidiario del Castellani fino alla vigilia del match col Como: gli ultimi due giorni, giovedì e venerdì, saranno però a porte chiuse come consuetudine.