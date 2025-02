Dal campo. Rientri incerti:. Viti, Anjorin e Fazzini non si sono allenati insieme al gruppo

Nemmeno il tempo di godersi fino in fondo l’impresa di Coppa Italia, che già ieri l’Empoli è tornato in campo. D’altro canto all’orizzonte c’è un’altra trasferta, quella di Marassi contro il Genoa, importantissima per la corsa salvezza in campionato. Gli azzurri contano di ricevere proprio dalla grande prova contro la Juventus quella spinta necessaria per cercare di invertire la rotta anche in campionato, dove la vittoria manca dallo scorso 8 dicembre (solo due punti in quest’ultimo periodo).

Per quanto riguarda l’infermeria, dopo il prezioso recupero di Ismajli, difficilmente ne potranno uscire pure Viti, Anjorin e Fazzini che anche ieri non si sono allenati con il gruppo. Se ne riparlerà per la gara interna contro la Roma della settimana successiva. Quindi, a parte l’impiego quasi scontato del centrale albanese, stavolta ci sono ballottaggi in tutti e due gli altri ruoli della difesa: a destra infatti Marianucci insidia Goglichidze dopo la splendida prestazione all’Allianz Stadium, mentre a sinistra ci potrebbe essere un ballottaggio tra De Sciglio e Cacace, altro super protagonista mercoledì scorso.

In mezzo al campo dovrebbe tornare dal primo minuto Grassi, mentre davanti probabile la partenza dall’inizio di Esposito e Kouame. Intanto, da parte della Lega Serie A, è arrivata anche la programmazione della 30esima giornata, quella subito dopo la sosta per la Nazionale del 22/23 marzo: gli azzurri scenderanno in campo sabato 29 marzo alle 15 al Sinigaglia di Como.

Si.Ci.