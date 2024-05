Dal campo. Rifinitura e scelte. I dubbi di Nicola

Ancora due sedute, oggi e domani mattina, per mister Nicola per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. Anche se magari qualcuno di questi il tecnico piemontese se lo porterà dietro fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio. Potrebbe essere il caso dell’attacco con Cambiaghi favorito su Cancellieri e Caputo che potrebbe essere preferito a Niang in avvio. Dietro si va verso il ritorno del terzetto titolare Ismajli, Walu, Luperto, mentre in mezzo Marin sostituirà lo squalificato Grassi, con ai fianchi il confermato Maleh e uno tra Bastoni e Fazzini (occhio però anche alla candidatura di Kovalenko). Sugli esterni doppio ballottaggio tra Gyasi e Bereszynski a destra e Pezzella-Cacace a sinistra.