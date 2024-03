Dal campo. Ripresa con Marin e Grassi a parte. Ismajli non si è nemmeno allenato

Giusto il tempo di tornare da Milano, che il lavoro quotidiano dell’Empoli è già proiettato alla prossima sfida, quella dell’anticipo di venerdì sera alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Bologna. Alla ripresa degli allenamenti di ieri non ha partecipato Ardian Ismajli, uscito domenica pomeriggio subito dopo il gol del Milan a fine primo tempo per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma visti gli impegni ravvicinati la sensazione è che il difensore albanese non sarà convocabile per la partita contro i rossoblù di Thiago Motta, che dovrà fare a meno a sua volta di una delle sue punte di diamante, Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è infatti uscito malconcio al 79’ dell’ultima partita contro l’Inter e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Tradotto, almeno un mese di stop. Tornando agli azzurri, ieri mattina al Sussidiario ha continuato a lavorare a parte Alberto Grassi, ancora alle prese con il problema muscolare agli addominali rimediato nel derby contro la Fiorentina dello scorso 18 febbraio, a cui ha fatto compagnia anche Razvan Marin. Il centrocampista rumeno deve invece smaltire una contusione al costato, che gli ha fatto saltare la trasferta di Milano (non è andato nemmeno in panchina).

Visto che si tratti dei due mediani con caratteristiche più vicine al ruolo di play, la sensazione è che lo staff sanitario azzurro provi a recuperarne almeno uno per la gara contro il Bologna, anche perché in mediana mancherà pure Fazzini, squalificato dopo l’ammonizione rimediata domenica scorsa col Milan. C’è un po’ di curiosità, poi, per quanto riguarda il reparto offensivo che questa settimana dovrebbe finalmente lavorare al completo. Chi partirà dal primo minuto come punto di riferimento là davanti contro i falsinei? Dopo le prime 6 gare sotto la gestione Nicola con Cerri sempre titolare, nelle ultime due uscite sono stati alternati Destro e Niang. In ballottaggio entra anche Caputo, sebbene sembra ancora presto per poterlo vedere titolare.