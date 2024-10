DAL CAMPO. Squadra al lavoro verso la Lazio. Zurko ha nel mirino la gara con il Napoli

L’Empoli tornato in campo ieri pomeriggio dopo il giorno di riposo concesso da mister D’Aversa in seguito al pari nel derby di domenica scorsa, ha già messo nel mirino il prossimo impegno: domenica alle 15 all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Da oggi, invece, gli azzurri proseguiranno il proprio lavoro settimanale di mattina fino alla rifinitura di sabato (ultimi due giorni a porte chiuse come consuetudine). Tornando alla seduta di ieri chi ha giocato contro i viola ha fatto qualcosina in meno, mentre gli altri si sono allenati a pieno ritmo. Giorni, questi, che saranno utili soprattutto a Fazzini e Maleh per ritrovare la miglior condizione e tornare quindi a giocarsi una maglia da titolare già da domenica prossima. In questo momento, comunque, la squadra sta girando bene e specialmente dall’inizio D’Aversa potrebbe scegliere di affidarsi ancora a chi è partito nelle ultime due uscite. Intanto pian piano si sta avvicinando il giorno del rientro di Zurkowski, che ha messo nel mirino la gara con il Napoli di domenica 20 ottobre alle 12.30 al Castellani Computer Gross Arena dopo la sosta per le nazionali. La sfida contro i partenopei potrebbe essere l’occasione buona per rivedere tra i convocati pure il centrocampista polacco. Ancora out invece Perisan, Ebuehi e Sazonov mentre anche Belardinelli sta migliorando giorno dopo giorno.