Dal campo. Tanta tattica e partite a tema

Questa mattina e domani mattina gli azzurri sosterranno le ultime due sedute di allenamento prima dell’importante sfida di lunedì al Castellani-Computer Gross Arena contro il Lecce. Intanto ieri mister Andreazzoli ha lavorato soprattutto sulla parte tattica, impegnando Caputo e compagni in varie esercitazioni e partite a tema per provare diverse soluzioni nelle varie situazioni di gioco. Poco, invece, la parte atletica sostenuta dagli azzurri con Baldanzi e Guarino che hanno continuato a lavorare a parte per smaltire i propri infortuni. Il fantasista continua ad essere alle prese con la distorsione alla caviglia rimedia con l’Under 21 ormai quasi due mesi fa, che si sta rivelando un problema più serio del previsto. IL talento di Castelfiorentino scalpita per tornare in campo, ma a questo punto è alquanto improbabile che il suo rientro possa essere contro il Lecce. Guarino è invece alle prese con un risentimento muscolare accusato prima della trasferta di Genova e anche per il difensore classe 2004 si va verso un altro forfait, al pari degli infortunati di lungo corso Belardinelli e Pezzella.

Si.Ci.