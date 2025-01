DAL CAMPO. Tegola Anjorin. Lesione al flessore. Si è rivisto Ebuehi

L’Empoli è tornato ieri ad allenarsi in vista della trasferta di Milano di domenica alle 20.45 contro l’Inter e l’attesa maggiore riguardava le condizioni di Anjorin. E gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista inglese, dopo il problema muscolare accusato nell’ultimo allenamento prima della sfida contro il Lecce, hanno evidenziato una lesione di basso grado al flessore della gamba destra. Tradotto, dalle due alle tre settimane di stop. Tegola non da poco.

Per quanto riguarda il resto, invece, si sono regolarmente allenati in gruppo sia Fazzini che Zurkowski e si è rivisto pure Tyronne Ebuehi. Dopo l’operazione per la lesione al legamento crociato del ginocchio destro l’esterno nigeriano è entrato nella fase conclusiva del suo percorso di recupero ed essere tornato a lavorare in parte con il gruppo è sicuramente un bel segnale. Ci vorrà però ancora del tempo prima che possa tornare a disposizione.

Intanto, come confermato nel post partita con i salentini dallo stesso D’Aversa, non c’è stato nessun infortunio muscolare all’origine del cambio forzato di Ismajli dopo pochi minuti della partita di sabato scorso. Il centrale albanese, che si è sempre messo a disposizione nonostante la frattura alla mano, si è allenato regolarmente e quindi salvo sorprese dovrebbe essere al centro della difesa anche a San Siro contro l’Inter.