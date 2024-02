DAL CAMPO. Verso il Sassuolo. Grassi da valutare. Gyasi sarà out per squalifica

Davide Nicola per lo scontro diretto a Reggio Emilia con il Sassuolo sabato prossimo dovrà trovare il modo di sostituire al meglio Gyasi che, ammonito contro la Fiorentina e già diffidato, avrà un turno di squalifica da parte del giudice sportivo. Già pronto per prendere il suo posto può essere Bereszynki, sempre che il tecnico non decida di cambiare atteggiamento, e forse pure modulo, inserendo fin dall’inizio Cancellieri. Ieri è stato effettuato soltanto un lavoro di scarico e quindi il primo vero allenamento è in programma oggi pomeriggio a porte chiuse. Ci saranno le prime prove tattiche. Dal primo minuto non è da escludere nemmeno un cambio nel ruolo di centravanti: potrebbe essere arrivato il momento di schierare per la prima volta da titolare in azzurro Niang, al posto di Alberto Cerri, ma è ancora troppo presto per avere indicazioni di questo genere. Sicuramente in fase offensiva ci saranno Zurkowski e Cambiaghi, sempre più preziosi nei meccanismi. Sarà da valutare invece la condizione fisica di Grassi che è stato costretto a lasciare il campo contro la Fiorentina per un problema muscolare all’addome. Ancora out con grande probabilità Ebuehi e Caputo. Domani e giovedì mattina le sedute saranno a porte aperte, mentre venerdì a porte chiuse.

I.M.