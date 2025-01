Dal campo. Via alla preparazione per la sfida di sabato. Finalmente Zurkowski. Si è rivisto in gruppo

Ieri pomeriggio l’Empoli ha iniziato la preparazione in vista del match di sabato alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Lecce del grande ex Giampaolo. Una seduta che ha visto però lavorare a parte praticamente tutti quelli che hanno giocato sabato al Penzo contro il Venezia. Ha invece lavorato in palestra da solo Fazzini, il cui futuro è ormai lontano da Empoli. Chi, invece, si sta continuando ad allenare con la squadra è Koffi Djidji, per il quale nei prossimi giorni la società dovrebbe prendere una decisione in merito al suo tesseramento. La sensazione è che nella lista dei convocati per la gara contro i salentini ci potrebbe quindi essere anche il centrale difensivo ex Torino, un innesta che porta sicuramente ulteriore esperienza ad un reparto giovane come quello azzurro. Parte di lavoro con la squadra lo ha fatto anche Zurkowski (nella foto). Il centrocampista polacco non è ancora mai sceso in campo in questa stagione dopo l’operazione alla caviglia a cui si è sottoposto al termine del passato campionato. Un recupero che ha avuto delle problematiche, ma che adesso sembrerebbe vicino al completamento. Il programma degli allenamenti proseguirà adesso come sempre fino a venerdì, tutte le mattine alle 11 al sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena.