Dal campo. Viti, grande sollievo. Solo sovraccarico

Grande sospiro di sollievo in casa azzurro alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di domenica prossima a Torino contro la Juventus. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Viti, dopo il problema muscolare accusato con il Bologna, non hanno infatti evidenziato lesioni. Il difensore ha infatti rimediato solo un sovraccarico all’adduttore della gamba destra e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. In questo momento, sebbene ieri non si sia allenato, non va quindi esclusa la sua presenza domenica all’Allianz Stadium. Se ce la dovesse fare, quindi, la formazione è praticamente fatta con Cacace a sinistra al posto dello squalificato Pezzella e Fazzini sulla trequarti insieme a Colombo ed Esposito. L’unico ballottaggio resterebbe quindi quello in mezzo al campo per sostituire l’altro squalificato, capitan Grassi, tra Henderson, Maleh ed Anjorin.