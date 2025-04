Empoli-Venezia: Sfida di Pasqua tra Statistiche e Ex Giocatori

Prima volta assoluta per l’Empoli a Pasqua, mentre al Venezia è già capitato in 6 occasioni (una vittoria, un pari e 4 sconfitte). Tra le curiosità uscite da un’analisi delle statistiche delle due pretendenti c’è anche quella che vede il Venezia aver realizzato il 20 per cento delle proprie reti nei primi 15 minuti (5 su 25), nessuna squadra ha fatto meglio in percentuale. Ma ciò non le ha impedito di essere la compagine che ha perso più punti da situazione di vantaggio (26). Tra l’altro, insieme al Monza, i lagunari sono uno dei due team ad aver concesso più tiri agli avversari in questo campionato (475). Tre gli ex in casa Empoli, anche se Maleh non sarà della partita per infortunio. Gli altri due sono Sebastiano Esposito, 18 partite con 2 gol ed altrettanti assist nella Serie B 2020-’21 (per altro in gol all’andata), e Tyronne Ebuehi, 19 presenze di cui 12 da titolare nell’A 2021-’22. Per quanto riguarda i giocatori azzurri anche Emmanuel Gyasi ha già segnato al Venezia in Serie A: è successo il 2 aprile 2022 con la maglia dello Spezia. Inoltre l’Empoli è imbattuto in 5 delle 8 gare (2 successi e 3 pari) giocate con Mattia Viti e Luca Marianucci insieme presenti in campo.