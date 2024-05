Dal campo. Walukiewicz e Cerri provano il recupero

Provarci fino all’ultimo. Questo l’obiettivo in casa Empoli per quanto riguarda gli infortuni di Walukiewicz e Cerri. Ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti i due hanno continuato a lavorare a parte proseguendo il proprio lavoro di recupero e saranno valutati giorno per giorno. Le speranze maggiori riguardano il difensore centrale polacco, che potrebbe addirittura tornare a disposizione già per domenica contro la Lazio. Più complicata la situazione del centravanti, difficile, difficilissimo per la trasferta all’Olimpico, qualche speranza in più per quella al Bluenergy Stadium di Udine nella giornata successiva. Dopo l’incidente con l’auto di lunedì sera, invece, si è allenato regolarmente Niang, che ha lavorato insieme ai compagni che hanno giocato domenica scorsa col Frosinone. Adesso la squadra tornerà in campo al Castellani - Computer Gross Arena di nuovo oggi pomeriggio, mentre da domani fino a sabato svolgerà sedute mattutine.