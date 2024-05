Designato il fischietto internazionale: con lui gli azzurri sono imbattuti dal 2017. Ma l’ultima sconfitta fu proprio contro i giallorossi. Arbitra Massa dopo le polemiche di Udine

Ufficiali le designazioni per l’ultima giornata di campionato. Empoli-Roma di domenica prossima alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena sarà diretta da un altro fischietto internazionale come Davide Massa della sezione di Imperia, con 203 ‘gettoni’ in Serie A di cui 16 quest’anno (assistenti Alberto Tegoni di Milano e Luigi Rossi di Rovigo, quarto ufficiale Antonio Rapuano di Rimini, Var Gianluca Aureliano e assistente Var Rosario Abisso di Palermo).

Al di là del bilancio complessivo, comunque positivo viste le sette vittorie e i quattro pareggi nei sedici precedenti, l’arbitro ligure sblocca un piacevole ricordo all’Empoli: lo scorso 6 aprile, infatti, Massa ha diretto la vittoria azzurra per 3-2 all’ultimo tuffo in casa con il Torino, unica volta in cui si è trovato ad arbitrare gli azzurri in questa stagione. Due, invece, le gare dirette della Roma, il pareggio a reti bianche nel derby di andata e il rocambolesco 2-2 di Firenze con pareggio giallorosso proprio allo scadere con Llorente. Oltre a questi ultimi due match finiti in pareggio nella sua carriera il fischietto classe 1981 ha arbitrato altre 26 volte la Roma con i capitolini che hanno ottenuto dieci vittorie, altrettanti pari e sei sconfitte. Con Massa l’Empoli è imbattuto dal 2017, tre vittorie e un pari, ma curiosamente l’ultima sconfitta risale proprio a un Roma-Empoli datato 1 aprile quando all’Olimpico l’allora squadra di Martusciello si era arresa 2-0 per effetto della doppietta di Dzeko.