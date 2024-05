Domenica alle 20.45. Contro la Roma si gioca in notturna

L’attesa è finita. Finalmente c’è una data e un orario per l’ultima, decisiva partita. L’Empoli sfiderà la Roma al Castellani-Computer Gross Arena domenica alle 20.45. La decisione della Lega Calcio sulla programmazione dell’ultima giornata di Serie A è arrivata ieri pomeriggio e in contemporanea alla gara degli azzurri si giocheranno anche Frosinone-Udinese, Lazio-Sassuolo e Verona-Inter. Almeno per l’ultimo turno, quindi, è stata garantita la contemporaneità fra le dirette concorrenti alla salvezza (resta da decidere l’ultima retrocessa). Insomma, poco prima delle 23 di domenica si saprà se la serata empolese possa tingersi di azzurro per una storica impresa o se sull’impianto di viale delle Olimpiadi troneggerà una pesante atmosfera di delusione, o magari di struggente suspense per due ulteriori incontri thrilling...