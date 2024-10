Dopo il problema alla schiena accusato con l’Under 21. Viti in gruppo: segnali di recupero

Allenamento a porte chiuse anche quello di stamani alle 11 al centro sportivo di Petroio a Vinci per l’Empoli, che in vista della sfida di domenica alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Napoli, continuerà ad allenarsi sempre a porte chiuse anche domani e sabato mattina alle 11. Quello odierno sarà anche il primo allenamento in gruppo per i nazionali che sono rientrati martedì (Ismajli, Goglichidze, Fazzini, Ekong, Tosto e Konaté) e che ieri hanno svolto una seduta a parte programmata. Sempre ieri pomeriggio, poi, è rientrato pure Cacace che si aggregherà quindi al gruppo da domani. È tornato a lavorare parzialmente in gruppo anche Viti, sempre alle prese con il problema alla schiena che lo ha costretto a rientrare prima dal ritiro della Nazionale Under 21.

Intorno al giovane difensore azzurro inizia quindi ad aleggiare una certa fiducia nel vederlo tra i convocati per il match contro la capolista. Convocazione a cui puntano anche Maleh e Zurkowski, ma per i due centrocampisti si deciderà probabilmente durante la rifinitura della vigilia. Per il resto saranno ancora out i lungo degenti Ebuehi, Perisan, Sazonov e Belardinelli.