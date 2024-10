L’AVVERSARIO. Lobotka dà forfait. Tra i pali c’è Caprile

Distrazione di primo grado del semitendinoso della gamba sinistra. Questo il responso degli esami strumentali a cui si è sottoposto Lobotka dopo l’infortunio muscolare accusato in Nazionale con la Slovacchia. Tradotto: domenica a Empoli il play di Conte non ci sarà. Scontato, quindi, che il tecnico salentino si affiderà a Gilmour, profilo fortemente voluto in estate da Conte che lo stima fin dai tempi del Chelsea quando il 23enne centrocampista scozzese cresceva nell’Academy dei blues. Salterà probabilmente la sfida contro capitan Grassi e compagni anche l’esterno sinistro Olivera, uscito anzitempo nell’ultima gara del suo Uruguay per un fastidio muscolare. Al suo posto l’ex Spinazzola. Ultimo dubbio in porta: Meret non ha ancora smaltito il guaio agli adduttori e si va quindi verso una conferma tra i pali del grande ex Caprile.