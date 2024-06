Dopo le vacanze. Tra un mese di nuovo in campo

In questo momento i giocatori, almeno chi non è impegnato all’Europeo con la propria Nazionale, si stanno ancora godendo le meritate vacanze dopo la storica terza salvezza di fila in A, ma tra circa un mese per l’Empoli sarà già tempo di tornare in campo. Ancora non ci sono le date ufficiali, ma visto quanto avvenuto nelle ultime stagioni è lecito attendersi che gli azzurri si raduneranno tra la fine della prima settimana e l’inizio della seconda di luglio. Non si dovrebbe discostare dalle ultime abitudini nemmeno il programma del ritiro, con una prima parte vissuta a ’Casa Azzurri’ nel centro sportivo di Monteboro e allenamenti al Castellani-Computer Gross Arena, e una seconda che vedrà molto probabilmente Caputo e compagni trasferirsi in una località estera con temperature più fresche rispetto alla media stagionale di queste latitudini. In questa occasione saranno probabilmente fissate anche le amichevoli più indicative contro avversari di spessore, e magari di caratura internazionale, dopo averne disputate un paio più ‘leggere’ nella prima parte contro squadre dilettantistiche locali, presumibilmente al centro sportivo di Petroio.