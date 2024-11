Dove trovarli. Biglietti in vendita per la partita di lunedì

Archiviato il ko contro l’Inter all’orizzonte c’è già un’altra partita casalinga per l’Empoli, che lunedì prossimo ospiterà ancora alle 18.30 il Como. Non si raggiungerà il tutto esaurito delle ultime sfide contro Napoli e Inter, ma vista la delicatezza della partita, i tifosi azzurri sono pronti a rispondere presente. In tal senso sono in vendita i tagliandi con gli abbonati che possono usufruire della promozione che permetterà loro di acquistare biglietti per altre persone (fino ad un massimo di quattro biglietti) a prezzo scontato presso l’Empoli Store di piazza della Vittoria, all’Unione Clubs Azzurri di via della Maratona oppure collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it. Riduzioni per under 18, over 65 e per le donne oltre a ingresso gratuito per gli under 14.