Eccellenza. Il Castelfiorentino già retrocesso cede al Camaiore

camaiore

3

castelfiorentino

1

CAMAIORE: Barsottini, Crecchi, Arnaldi (49’ Borgia), Anzillotti (84’ Nazzaro), Zambarda, Velani, Adami (52’ Ricci), Verona (62’ D’Alessandro), Geraci (84’ Pezzini), Da Pozzo, Imbrenda. A disp. Azioni, Maini, Kthella, Biagini. All. Cristiani.

CASTELFIORENTINO: Neri, Ballerini, Sebastiano, Viti, Baragli, Mancini, Boumarouan (65’ Ercoli), Casanova (81’ Duranti), Fall (69’ Daidola), Pieracci, Locci (59’ Tanzini). A disp. Bruni, Maltinti, Castaldi, Fè, Benvenuti. All. Scardigli.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Reti: 5’ e 83’ Geraci; 13’ Casanova; 74’ Imbrenda.

CAMAIORE – Il Castelfiorentino onora fino in fondo il campionato e, nonostante la retrocessione certa, per oltre un ora tiene il confronto con il Camaiore, a caccia invece del 2° posto per entrare avvantaggiato nella griglia play-off. In avvio Geraci sblocca per i versiliesi, ma Casanova risponde subito. Nell’ultimo quarto d’ora poi il Camaiore fa suoi i tre punti.