Eccellenza. Montespertoli a Massa per i play-off, punti pesanti per Castelfiorentino e Fucecchio

Il campionato di Eccellenza giunge oggi (fischio d’inizio alle 15) alla quartultima giornata dopo la lunga sosta per il Torneo delle Regioni e la Pasqua e per quanto riguarda le squadre di casa nostra sarà un pomeriggio particolarmente significativo. Partiamo dalla zona play-off, ancora alla portata del Montespertoli impegnato a Massa in un vero e proprio scontro diretto. Le due compagini sono infatti separate da appena un punto in favore dei gialloverdi di mister Sarti, che ne devono però recuperare 2 per tornare nelle prime cinque. Il Montespertoli non vince da due mesi e viene da 2 ko di fila, ma anche i bianconeri apuani non stanno attraversando un buon momento: 3 sconfitte consecutive prima della pausa. Scendendo in zona salvezza a Lamporecchio, per l’indisponibilità del Corsini, il Fucecchio ospita lo Sporting Cecina, in piena corsa play-off, con l’intento di portare a casa punti preziosi per avvicinarsi alla matematica permanenza in categoria. Il team di Dell’Agnello ha conquistato 4 pari nelle ultime 4 uscite, mentre i livornesi hanno conquistato 16 degli ultimi 18 punti. Chiudiamo infine con la missione quasi impossibile del Castelfiorentino United che, rinfrancato dalle ultime 2 vittorie di fila e da un convincete triangolare amichevole di Pasqua dove ha battuto anche il Tuttocuoio capolista, cercare l’impresa casalinga contro la Cuoiopelli. I biancorossi conciari sono scivolati al terzo posto a meno 5 dalla vetta ma viene da 2 vittorie consecutive, compreso lo scontro diretto di Ponte a Egola contro il Tuttocuoio.