Empoli a caccia di occasioni. Si apre oggi il calciomercato. Tra le trattative in entrata il grande ritorno di Mattia Viti

di Simone Cioni

EMPOLI

Oggi si apre ufficialmente il calcio mercato, ma ormai sono già diverse settimane che i telefoni dei vari dirigenti sono bollenti per i frequenti colloqui (qualcuno anche già di persona). E non fa eccezione quello del diesse azzurro Roberto Gemmi, chiamato a un duro lavoro per mettere a disposizione di Roberto D’Aversa, allenatore scelto per il dopo-Nicola, ma che ancora ufficialmente non è a libro paga in attesa della rescissione del tecnico piemontese (tra oggi e domani sono attese novità), una rosa più vicina possibile alle esigenza dell’ex trainer di Sampdoria e Lecce. La trattativa in entrata più vicina in assoluto a sbloccarsi è quella di Sebastiano Esposito con Inter ed Empoli che hanno già trovato l’accordo per la formula, un prestito con diritto di riscatto, ma resta da decidere la cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 6 milioni di euro. Oltre all’attaccante reduce da una positiva stagione in B alla Sampdoria, un’altra operazione suggestiva, ma che potrebbe realmente concretizzarsi, è quella relativa al grande ritorno di Mattia Viti. Il giovane difensore cresciuto nel vivaio di Monteboro vorrebbe infatti rilanciarsi al Castellani-Computer Gross Arena dopo due stagioni così così al Nizza e al Sassuolo. Due anni fa il club francese, che ne detiene il cartellino, fece un investimento importante su di lui versando nelle casse del club di Fabrizio Corsi 15 milioni di euro, ma ora sembrerebbe disposto ad aprire ad una trattativa che per andare in porto però dovrà esaudire determinati paletti. Tra questi il fattore ingaggio, che dovrà essere pagato in parte proprio dai transalpini.

Anche quella di Marco Silvestri, balzato in cima alla lista dell’Empoli per sostituire tra i pali Caprile, è una di quelle operazioni che potrebbero rispettare tutti i parametri azzurri. Tanto dal punto di vista del profilo, con l’attuale estremo difensore dell’Udinese voglioso di riscatto dopo aver perso il posto nell’ultima stagione a favore del giovane Okoye, quanto sotto il profilo dei costi. Silvestri andrà infatti in scadenza a giugno del prossimo anno e guadagna intorno al milione di euro. Per quanto riguarda tutti gli altri nomi che si sono fatti finora, da Nasti a Cheddira passando per Cistana, Zuccon e Cimino, per il momento non si è invece andati oltre la semplice richiesta di informazioni. E non è detto che sotto traccia il direttore sportivo Gemmi non stia sondando altre piste che magari usciranno con maggior forza nei prossimi giorni. Al momento per esempio tra i nomi accostati al club di Monteboro non risulta alcun attaccante esterno, ruolo invece fondamentale nel 4-3-3 di D’Aversa. Di sicuro serviranno attente valutazioni per scovare le pedine più adatte, a prezzi contenuti.