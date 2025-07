Empoli, adesso c’è una ’rosa’ da ricostruire. Il club annuncia l’addio a sedici giocatori

EMPOLIIl 30 giugno è da anni ormai una data importantissima per il mondo del calcio, in quanto segna la fine della stagione e, di conseguenza, anche la fine dei periodi di prestito annuali e termine ultimo per il rinnovo dei contratti in scadenza: infatti, tutti i calciatori che non hanno raggiunto l’accordo con le rispettive società entro questa data, saranno considerati ‘svincolati’ e quindi liberi di unirsi ad altre compagini. E chi meglio dell’Empoli può saperlo? Non è una novità che le squadre retrocesse in Serie B – salvo rarissime eccezioni come il Sassuolo – decidano di rifondare completamente, e questo processo deve avvenire giocoforza in una rosa come quella di Pagliuca, che l’anno scorso si è sostentata con prestiti e acquisti ‘usa-e-getta’, atti solo a riempire i buchi numerici lasciati dalle cessioni o dagli infortuni (Sazonov e Pellegri, per dirne due). Ecco allora che l’Empoli ha annunciato, attraverso i propri canali social, l’addio di ben sedici giocatori, ringraziandoli per aver indossato la maglia azzurra ed augurando loro il meglio per il futuro: nello specifico, la lunga lista include Lorenzo Colombo e Devis Vasquez che torneranno al Milan, Sebastiano Esposito che è già tornato all’Inter, col quale sta disputando il Mondiale per Club negli Stati Uniti, Christian Kouame che torna alla Fiorentina – dove troverà anche Mattia Viti, che sosterrà le visite mediche in giornata odierna - dopo lo sfortunato finale di stagione che lo ha visto rompersi il crociato, Youssef Maleh in direzione Lecce, Junior Sambia che farà ritorno, presumibilmente solo di passaggio, alla Salernitana, lo sfortunato Saba Sazonov che dopo l’infortunio di inizio anno tornerà al Torino senza aver totalizzato neanche un minuto in maglia azzurra, Ola Solbakken che rientrerà alla Roma, Petar Stojanovic che, di ritorno dal prestito alla Sampdoria, si è già accasato in Polonia al Legia Varsavia, ed infine Szymon Zurkowski in direzione La Spezia.Oltre agli undici rientranti sopracitati, spazio anche ai cinque neo-svincolati quali Ardian Ismajli, che però è già in direzione Torino dove firmerà per i granata, ma anche Mattia De Sciglio, Liam Henderson, Viktor Kovalenko e Marco Silvestri da oggi si metteranno alla ricerca della casa calcistica che li ospiterà per la prossima stagione. Tiene banco invece la questione relativa a Pietro Pellegri, che con ogni probabilità sarà ‘pedina di scambio’ nella trattativa che vede Anjorin diretto a Torino: è quindi auspicabile un suo rientro a Monteboro a breve. Ma naturalmente è il 30 giugno anche per i giocatori di rientro a Monteboro dai rispettivi prestiti: i più ‘pronti’, anche per una questione anagrafica, sembrerebbero essere Stiven Shpendi, 22enne autore di 4 gol nello scorso campionato cadetto con la maglia della Carrarese, stessa squadra che ha ospitato anche Gabriele Guarino, di ritorno dagli Europei Under 21 dove il classe 2004 ha giocato da titolare nell’1-1 contro la Spagna. Ci sarà poi spazio anche per il rientro di due centrocampisti quali Luca Belardinelli, il più ‘anziano’ essendo nato nel 2001, che dopo esser stato prestato a gennaio al SudTirol - dopo aver giocato l’unica presenza in Prima Squadra contro la Fiorentina in Coppa – lotterà per guadagnarsi un posto negli 11 di Pagliuca, e Duccio Degli Innocenti, di rientro dallo Spezia dopo una stagione finita a febbraio per via di un infortunio che ha richiesto un’operazione. Resta da capire chi di questi si meriterà un posto nella rosa della prossima stagione.Damiano Nifosì