Empoli, anno zero: Gemmi al lavoro. Dal nodo Nicola fino a Luperto. È braccio di ferro con il Cagliari

Uno dopo l’altro i vari tasselli stanno andando al loro posto. Dopo l’annuncio della rescissione del contratto con Pietro Accardi, ieri è arrivata l’ufficialità di Roberto Gemmi come nuovo direttore sportivo dell’Empoli. L’ex ds del Cosenza entrerà formalmente in carica dall’1 luglio, ma è chiaro come il dirigente del nuovo corso azzurro si metterà subito a lavoro al fianco del presidente Fabrizio Corsi per piazzare il prossimo tassello. Ossia quello dell’allenatore. In questo momento l’unica certezza è che Davide Nicola non siederà più sulla panchina azzurra.

Il tecnico piemontese negli scorsi giorni ha infatti comunicato alla società la propria volontà di accettare la proposta del Cagliari, con il quale per altro ha già l’accordo per un biennale con opzione per il terzo anno. Perché il passaggio possa avere i crismi dell’ufficialità, però, serve l’intesa tra le due società. Una volta rassegnatosi alla partenza dell’allenatore della storica salvezza, infatti, Corsi intende monetizzare per liberarlo visto che il contratto in essere fino al 2025. I due club stanno quindi cercando la quadra su questo indennizzo, che alla fine potrebbe essere un passaggio di un giocatore. I nomi in ballo sono quelli di Ismajli e Luperto, con il capitano che sarebbe il preferito dal presidente sardo Giulini. Per il difensore pugliese, però, la richiesta del’Empoli non scenderà sotto i 5 milioni di euro, forte del fatto che su Luperto si potrebbero accendere anche i riflettori di altre società. Il Torino, per esempio, ha già fatto un sondaggio. E in quest’ottica non è detto che lo stesso Luperto non voglia accettare una destinazione più blasonata come potrebbe essere il club granata per un ulteriore step nella propria carriera. Detto questo nelle stanze di Monteboro si sta lavorando alacremente anche per trovare il nuovo tecnico a cui affidare la squadra in questa sorta di anno zero. Come già detto in cima alla lista dei desideri c’è Eusebio Di Francesco, che a Empoli conoscono molto bene per averlo visto sbocciare da calciatore. All’ex allenatore del Frosinone è arrivata però anche un’altra allettante offerta da parte del neo promosso Venezia. Le parti continuano a parlarsi e nelle prossime ore è attesa una scelta definitiva da parte del mister abruzzese.

Del resto l’Empoli non vorrebbe andare troppo oltre perché individuare il nuovo allenatore è fondamentale per iniziare a buttare giù le strategie per il prossimo campionato, il quarto di fila in A. Così, il piano B potrebbe essere quel William Viali che proprio ieri ha rescisso il suo contratto con il Cosenza. Dopo la partenza di Gemmi, proprio per Empoli, il tecnico milanese ha visto sparire infatti un riferimento importante e ha preferito lasciare. Per altro non facendone nemmeno una questione economica, dato che ha rinunciato a tutti i soldi e alla buonuscita. Per l’Empoli si tratterebbe certamente di una scommessa in piena regola visto che Viali sarebbe alla prima esperienza in A, mentre dal punto di vista tattico anche lui ha nel 4-3-3 e le sue varianti il modulo di riferimento. Nella giornata di ieri sono spuntati anche altri due nomi quali Sottil, esonerato quest’anno dall’Udinese e Giampaolo, fermo dall’ottobre del 2022 e grande ex visto che proprio con lui in panchina l’Empoli ha raggiunto il secondo miglior risultato della propria storia. Due profili però che al momento non hanno nessun riscontro da parte della società.