Empoli, aperto il casting per il dopo Caprile . L’ultima pista porta sulle tracce di Silvestri

di Simone Cioni

EMPOLI

Si parla molto di attaccanti, e non potrebbe essere altrimenti visto che al momento il reparto consta dei soli Caputo e Shpendi, ma un altro ruolo su cui l’Empoli dovrà porre molta attenzione è il portiere. Come più volte ricordato, infatti, a fine di questa settimana Elia Caprile tornerà al Napoli per fine prestito ed Etrit Berisha sarà svincolato. Se per l’estremo difensore albanese, che ha appena terminato Euro24 con la propria nazionale, l’Empoli proverà probabilmente a sedersi a un tavolo per prolungare il contratto, per il resto è iniziato ufficialmente il casting per individuare l’erede di Vicario e Caprile. L’ultima pista uscita fuori è quella che porta a Marco Silvestri dell’Udinese. Titolare fino allo scorso dicembre con 4 clean sheet, nel 2024 il portiere classe 1991 ha perso il posto a favore di Okoye che a suon di buone prestazioni ha poi chiuso la stagione.

Si tratta di un profilo di esperienza e dalle indubbie qualità mostrate sia a Udine nelle due stagioni precedenti che con il Verona. Reattivo tra i pali e deciso nelle uscite ha nella forza esplosiva forse la sua migliore qualità, ma spicca sicuramente anche per carisma e personalità, doti fondamentali per guidare il reparto difensivo. Il suo valore attuale è di circa un milione di euro e, quindi, anche dal punto di vista economico si tratta di un investimento alla portata del club di Fabrizio Corsi. Un altro elemento che, nonostante la retrocessione, ha fatto bene nell’ultima annata è Stefano Turati. Più giovane e di proprietà del Sassuolo, dove è tornato per fine prestito, dopo 31 presenze con il Frosinone e 5 clean sheet. In Ciociaria si è messo in evidenza con diversi interventi decisivi. Già protagonista l’anno precedente della promozione dalla B, l’estremo difensore originario di Milano ha carattere e temperamento da vendere oltre ad essere un portiere completo. In questo caso, però, il valore è piuttosto alto, 7 milioni di euro, anche se il contratto con il Sassuolo scade nel 2025 e, quindi, per non perderlo a zero il prossimo anno qualora non rinnovasse, il club emiliano potrebbe anche accettare offerte più basse o decidere comunque di cederlo solo in prestito (magari con un diritto di riscatto).

A Sassuolo dovrebbe rimanere anche in B Consigli, quindi lo spazio per Turati non sarebbe molto. Un altro giocatore finito nel mirino azzurro è il croato Adrian Semper (‘98), reduce dalla promozione in A con il Como saltando solo 21 minuti dell’ultimo torneo cadetto dove in 13 occasioni è riuscito anche a mantenere la porta inviolata. Portato in Italia dal Chievo nel 2018 vanta solo 7 gare in serie A con gli stessi gialloblù veronesi e il Genoa, ma alle spalle ha anche altri due campionati di B da protagonista sempre con la maglia del Chievo. Al momento il suo valore è di 2,5 milioni di euro. Infine, l’ultima indiscrezione porta a un ex azzurro (campionato Primavera 2018-‘19) come Gianluca Saro (‘00), da due stagioni alla Cremonese dove quest’anno nel finale del campionato di B ha rubato il posto a Jungdal giocando anche i play-off. La sua valutazione si aggira intorno ai 400 mila euro è di sicuro rappresenta un investimento palesemente nelle corde azzurre, anche se a livello di esperienza è sicuramente il meno pronto.