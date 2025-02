Empoli-Atalanta, l’importanza delle fasce. Modulo a specchio ed esterni molto prolifici

di Simone CioniEMPOLIL’Atalanta è una squadra che gioca molto uomo contro uomo, quindi così come all’andata anche nel match di domani al Castellani l’Empoli sarà chiamato a molti duelli individuali e vincerli, in entrambe le fasi di gioco, sarà fondamentale per portare a casa un risultato positivo. Tra questi molto interessanti sono quelli che si preannunciano sulle corsie laterali, dove l’Empoli dovrebbe schierare Gyasi a destra e Cacace a sinistra, mentre Gasperini dovrebbe rispondere con Bellanova e Zappacosta. Questi ultimi due hanno sicuramente nella propensione offensiva le migliori doti, come testimoniano i loro numeri: 7 assist per Bellanova, 2 gol ed altrettanti passaggi vincenti per Zappacosta. Ma anche gli altri due che completano la batteria di esterni dell’Atalanta sono decisamente offensivi, entrambi autori fin qui di 2 assist ciascuno: Ruggeri e Cuadrado. Il primo, il più giovane con i suoi 22 anni, è anche quello che ha giocato di più con 1475 minuti davanti a Bellanova (1463) e Zappacosta (1128), mentre il più esperto colombiano fin qui è stato impiegato solo per 488 minuti. Tutti insieme hanno contribuito, tra gol e passaggi risolutivi, a 15 dei 54 gol realizzati dagli orobici, ossia il 28 per cento del ‘fatturato’ realizzativo complessivo, incidendo praticamente ogni 150 minuti.

Numeri leggermente più bassi, in termini di partecipazioni a gol, per i quattro esterni azzurri che sono entrati in 11 delle 22 reti segnate finora dalla squadra di D’Aversa, con un’incidenza però molto più alta visto che hanno contribuito al 50 per cento dei gol azzurri. Pezzella ha infatti sfornato 3 assist in 1808 minuti giocati, Gyasi ha segnato 2 gol e fornito altrettanti passaggi vincenti, così come Cacace che però, ad onor del vero, li avrebbe fatti registrare quando è stato impiegato nella posizione di trequartista di sinistra. Gyasi è anche quello che ha giocato di più, 2211 minuti, con Cacace che è stato impiegato per 1202. Sotto questo aspetto è curioso vedere come sia Gyasi che Pezzella hanno giocato rispettivamente 8 e quasi 4 partite in più dell’esterno più impiegato da Gasperini.

Se a livello di sfruttamento per lo sviluppo del gioco l’Atalanta attacca abbastanza indistintamente sia a destra che a sinistra, l’Empoli sviluppa molto più gioco a sinistra dove infatti Pezzella o Cacace arrivano spesso sul fondo, per chiudere poi con l’esterno del lato opposto, solitamente Gyasi. Testimonianza ne sono i due gol nelle prime tre partite dell’esterno ghanese, che non segna però da fine agosto. E in questo momento farebbero estremamente comodo anche i suoi ‘blitz’.