Empoli-Bologna: la sfida di Coppa Italia riaccende il sogno della rimonta

Giovedì 24 aprile l’Empoli scenderà in campo al Dall’Ara per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. Un match che, almeno sulla carta, sembra già scritto, complice il netto 3-0 subito dagli azzurri al Castellani nella gara d’andata. Eppure, chi conosce la storia azzurra sa bene che ci sono precedenti che alimentano la speranza, anche quando tutto sembrava perduto.

È il caso, per esempio, della stagione 2001-02, quando l’Empoli si trovò esattamente nella stessa situazione, con tre gol da rimontare proprio contro il Bologna. All’epoca si trattava del secondo turno di Coppa Italia, e anche allora il primo round giocato in Toscana finì con un pesante 1-4 per i felsinei (rete azzurra firmata da Tavano). Ma nel ritorno, al Dall’Ara, gli azzurri sfiorarono l’impresa: vittoria per 3-1 firmata da Bonetto e dalla doppietta di Maccarone, un’eliminazione amara ma a testa altissima, con la sensazione di essere andati vicinissimi a scrivere una pagina storica.

Ed è proprio quel ricordo che oggi riaccende la fiamma del possibile. Perché, se è vero che la qualificazione sembra ormai compromessa, è altrettanto vero che la Coppa Italia sa regalare colpi di scena, emozioni inattese e partite che restano nella memoria.