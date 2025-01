L'Empoli ferma la corsa del Bologna: 1-1 al Castellani

Empoli, 25 gennaio 2025 – L’Empoli si conferma la bestia nera del Bologna di Vincenzo Italiano. Come all’andata, infatti, la squadra allenata da Roberto D’Aversa blocca gli emiliani sul punteggio di 1-1, arrestando l’emorragia di sconfitte (5 nelle ultime 7 partite). Ventunesimo punto in ventidue gare del campionato di serie A per gli uomini del presidente Corsi. D’Aversa lascia inizialmente in panchina Anjorin. Grande equilibrio nei primi 20 minuti di gioco: le due squadre si annullano.

Ma alla prima occasione, il punteggio si sblocca. È il 24’: bella ripartenza empolese, con Fazzini che sulla trequarti allarga a sinistra; Pezzella scende sul fondo e centra, Colombo è lesto a deviare il pallone nel sacco per il vantaggio degli azzurri. Per l’attaccante di proprietà del Milan è la sesta rete stagionale: 5 in campionato e una in Coppa Italia. Il Bologna non ci sta e inizia a macinare gioco, anche se l’Empoli si mantiene attento e aggressivo.

Al 43’ il tentativo di Holm è deviato in calcio di angolo da un difensore. Non trascorre neppure un minuto che al 44’ arriva il pari felsineo: è una magia di Dominguez: cross di Lykogiannis dalla sinistra e destro al volo di Dominguez, appostato poco oltre il secondo palo. Stesso refrain nella ripresa: Empoli concentrato e ordinato, Bologna che non riesce a essere sé stesso. Al 10’ palla delicata di Fazzini a centro area, Skorupski risolve la situazione pericolosa. Al 28’ Vasquez dice no a Odgaard. Al 35’ il portiere empolese riesce a respingere d’istinto sulla conclusione sottomisura di Lucumì. Finisce con l’agitazione di Italiano e un D’Aversa che finalmente può sorridere.

TABELLINO

EMPOLI – BOLOGNA 1-1

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (27’ st Anjorin), Henderson (13’ st Maleh), Pezzella (37’ st Cacace); Fazzini, Esposito; Colombo (37’ st De Sciglio). A disposizione: Perisan, Seghetti, Sambia, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Bacci, Bambnista, El Biache, Gravelo, Konatè. Allenatore: D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (31’ st Miranda); Freuler, Moro (29’ st Ferguson); Ndoye, Odgaard (29’ st Fabbian), Dominguez (39’ st Iling jr); Dallinga (1’ st Castro). A disposizione: Bagnoli, Ravaglia, Posch, Casale, El Azzouzi, Pobega, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 24’ Colombo, 44’ pt Dominguez.

NOTE: serata serena. Ammoniti: Henderson, Grassi, Pezzella. Angoli: 2-4. Recupero: 4’, 5’.