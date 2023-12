Empoli, Cancellieri verso il ritorno dall’inizio. Per la linea mediana scalpita Kovalenko

di Simone Cioni

Ultimo allenamento questa mattina per gli azzurri in vista della partita di domani alle 18.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Lecce. Una seduta che servirà a mister Aurelio Andreazzoli per togliersi gli ultimi dubbi di formazione. Partiamo da alcune certezze, tra le quali purtroppo c’è la nuova assenza di Tommaso Baldanzi. Anche ieri mattina, infatti, il fantasista ha continuato ad allenarsi a parte insieme al giovane difensore Guarino, con entrambi che rimaranno quindi fuori dalla lista dei convocati insieme ai lungodegenti Belardinelli e Pezzella. Continua quindi la politica della prudenza con il talento di Castelfiorentino, che interpellato durante una premiazione in settimana si era però detto ormai proiettato verso il completo recupero. Invece dovrà attendere ancora, chissà se sarà la trasferta di Torino di sabato prossimo l’occasione buona per rivederlo almeno in panchina. Intanto, però, c’è da pensare all’importante partita di domani contro i salenti che, sebbene indicati alla vigilia come una delle dirette concorrenti per la salvezza, finora si sono mantenuti sempre al di fuori della zona rossa con 5 punti in più degli azzurri. Visto il pari nell’anticipo di ieri con la Lazio da parte dell’Hellas Verona, tra l’latro, la posta in palio è ancora più pesante per Luperto e compagni. Il capitano, insieme a Berisha (appare ormai chiara la scelta in porta a favore dell’albanese rispetto a Caprile, per il quale a questo punto si potrebbe profilare anche un futuro lontano da Empoli a gennaio), Mahle e Caputo rappresenta le altre certezze.

La sensazione è che anche gli altri componenti della difesa non vengano toccati con Ismajli quindi confermato al centro a fianco di Luperto e Bereszynski e Cacace favoriti su Ebuehi e Bastoni ai lati. Al contrario qualche novità è lecito attendersela in mezzo al campo e davanti. Sulla linea mediana, oltre al solito ballottaggio davanti alla difesa tra Ranocchia e Grassi, con il secondo che appare favorito, non è da escludere che sia arrivato il momento di Kovalenko dal primo minuto. L’ucraino ha dimostrato di star bene e negli ultimi tre spezzoni di gara giocati è sempre risultato decisivo. A fargli posto potrebbe essere Fazzini, ma occhio anche alla candidatura di Marin, che non parte dall’inizio dalla trasferta di Frosinone. Per quanto riguarda il tridente offensivo Cancellieri è pronto a riprendersi il posto da titolare a sinistra, mentre dall’altra parte Gyasi insidia Cambiaghi, anche se al momento le percentuali vedono favorito il secondo. Armi da spendere in corso d’opera Destro e Shpendi che, chi per un motivo chi per un altro, in questo momento non danno le stesse garanzie di Ciccio Caputo.