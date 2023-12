Empoli, certe assenze in attacco pesano . Venerdì c’è la Lazio: serve invertire la rotta

di Niccolò Pistolesi

EMPOLI

Metabolizzare e poi ripartire. Il tempo per pensare alla gara contro il Torino è già terminato, e nonostante ci siano molti temi di cui parlare e analizzare all’orizzonte e sullo sfondo inizia a farsi sempre più chiara e nitida l’immagine della partita contro la Lazio. Certo, sicuramente non uno degli avversari migliori da incrociare in un momento come questo, ma Luperto e compagni hanno già dimostrato nel campionato corrente di poter ribaltare le aspettative iniziali, vedi le partite contro Napoli e Fiorentina. Se con la Lazio gli azzurri vorranno cercare di ottenere un risultato importante sarà necessario invertire rotta rispetto a quanto fatto contro il Torino. Infatti, per quanto possa essere vero che la squadra granata non abbia giocato una delle sue migliori partite, d’altro canto l’Empoli non ha mai dato l’impressione di poter riuscire a raggiungere un pareggio che sarebbe valso oro. Un attacco anemico dove l’assenza di Francesco Caputo si è fatta visibilmente sentire, a testimonianza di quanto un giocatore come l’attaccante azzurro sia fondamentale per questa squadra. Il giovane Shpendi da par suo si è dato molto da fare in avanti ma la fisicità di Buongiorno e compagni l’hanno messo a dura prova, minuti che certo serviranno per la sua crescita ma la sensazione è che l’Empoli debba ancora trovare un degno sostituto di ‘ciccio’ Caputo.

Intanto è ripreso questa mattina il lavoro dell’Empoli in vista della gara di venerdì che aprirà la diciassettesima giornata di Serie A TIM. Da valutare saranno le condizioni di Caputo e Kovalenko, entrambi non convocati in occasione della sfida contro il Torino che cercheranno di recuperare il prima possibile visto che entrambi gli infortuni non sembrano essere gravi.

Diversa è la situazione che riguarda Bereszynski, il terzino destro è andato incontro ad una situazione più grave e rischia di non potersi allenare ancora con il resto del gruppo. Se la posizione di Bereszynski è stata ben ricoperta da Ebuehi, che contro il Torino aveva pure segnato il gol del pareggio tolto dal var per un fuorigioco millimetrico, discorso totalmente diverso è quello relativo all’attacco: sia Shpendi prima che Destro dopo non sono riusciti a rendersi pericolosi.

Una delle notizie più positive dal quale occorre ripartire è la prestazione di Fazzini, che ancora una volta sta mostrando la sua personalità e la sua ampia crescita. Oltre a Fazzini Andreazzoli potrà contare anche su un ritrovato Baldanzi che molto probabilmente ritornerà in campo dal 1’ proprio a partire dalla gara contro i laziali.