Empoli-Como 1-0, il gol di Pellegri stende i lariani al Castellani

Empoli, 4 novembre 2024 - L'Empoli c'è, il Como traballa ancora. Il posticipo del lunedì pomeriggio di Serie A, valido per l'11^ giornata, ha visto i toscani prevalere di misura sui lariani. Allo stadio Castellani un primo tempo opaco e senza emozioni ha lasciato spazio ad una ripresa più frizzante, inaugurata dal gol di Pietro Pellegri. La punta empolese ha timbrato il cartellino al 47', in quello che è stato l'episodio che ha determinato l'esito della sfida. Per la squadra di Fabregas si tratta della terza sconfitta consecutiva, mentre quella di D'Aversa si porta a quota 14 punti e stacca di cinque lunghezze la zona retrocessione.

Le formazioni titolari

Roberto D'Aversa schiera il suo Empoli con il 3-4-2-1. In porta c'è Vasquez, protetto da De Sciglio, Ismajli e Viti. Gyasi e Pezzella corrono sulle corsie laterali a tutto campo, mentre Haas ed Henderson sono i due centrocampisti centrali. Maleh e Solbakken si muovono alle spalle dell'unica punta Pellegri. Cesc Fabregas preferisce il 4-2-3-1 per il Como. Tra i pali c'è Reina, Goldaniga e Alberto Moreno sono i due terzini, Barba e Dossena i centrali di difesa. La posizione di mediano è occupata da Engelhardt e Kempf, mentre Fadera, Da Cunha e Strefezza corrono sulla trequarti campo. Belotti agisce come unico centravanti.

Primo tempo

Il Como ci mette pochi secondi a mettere davanti alla porta Belotti, che servito da Fadera liscia il pallone a due passi dalla porta avversaria. Lo stesso attaccante ex Torino si fa vedere al 5', quando sfodera un destro che termina sull'esterno della rete. La partita entra velocemente in una fase di empasse, dove l'Empoli non fa granchè per mettere pressione agli ospiti, i quali invece cercano spazi per offendere. Il primo lampo dei padroni di casa arriva al minuto 27: Gyasi si presenta di fronte a Reina, ma anziché calciare preferisce cercare un assist al centro, che non trova nessun compagno. Il match non ingrana e le due squadre vanno al riposo sullo 0-0, dopo non aver rischiato quasi nulla.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco si apre con un gol, quello che probabilmente il match necessitava per accendersi. A sbloccare il risultato è Pellegri, che sfrutta un brutto colpo di testa di Alberto Moreno per entrare palla al piede in area e scagliare un destro violento contro la porta di Reina, che sfiora solamente la sfera. Palla all'angolo ed Empoli in vantaggio al 47'. I toscani spingono sull'acceleratore, galvanizzati dal gol, e vanno vicini al raddoppio al 53'; Reina deve dire di no a Gyasi, che si coordina bene sul cross di Maleh ma trova l'opposizione in uscita del portiere spagnolo. I lariani faticano e subiscono le avanzate avversarie, sempre più insistenti. Maleh al 67' calcia a giro e ancora Reina salva i suoi, mentre Colombo va vicino al palo col sinistro al 71' e al 75'. Nel finale sono gli ospiti a riversarsi in avanti a testa bassa, senza riuscire però a trovare il gol del pareggio.

Il tabellino del match

Empoli (3-4-2-1): Devis Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas (76' Anjorin), Henderson (84' Marianucci), Pezzella (84' Cacace); Maleh, Solbakken (63' Colombo); Pellegri (76' Ekong). Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Seghetti, Anjorin, Cacace, Colombo, Ekong, Konaté, Marianucci, Sambia, Tosto. Como (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba (63' Nico Paz), Dossena, Alberto Moreno; Engelhardt, Kempf; Fadera (78' Verdi), Da Cunha (86' Cerri), Strefezza (63' Cutrone); Belotti (78' Gabrielloni). Allenatore: Fabregas. A disposizione: Audero, Andrealli, Cerri, Cutrone, Gabrielloni, Iovine, Felipe Jack, Jasim, Mazzaglia, Nico Paz, Sala, Verdi. Marcatori: 47' Pellegri (Emp) Ammonizioni: Cacace Espulsioni: -

