Jurić a rischio esonero: chi sono i possibili sostituti sulla panchina della Roma

Roma, 4 novembre 2024 – La Roma è attualmente al centro di un vero e proprio terremoto interno, con tensioni che sembrano ben lontane dal placarsi. Ciò che la famiglia Friedkin sperava potesse segnare una svolta positiva si è trasformato in una serie di scelte che hanno sollevato dubbi e critiche, scuotendo il club dalle fondamenta.

Il 18 settembre, l’addio di Daniele De Rossi come allenatore della Roma è stato accolto con sconcerto dai tifosi. De Rossi, che aveva lavorato in sintonia con la dirigenza durante il calciomercato estivo, è stato sostituito da Ivan Jurić, ex allenatore di Genoa, Hellas Verona e Torino. Nonostante le critiche della tifoseria, Jurić è riuscito a portare subito a casa tre punti contro l’Udinese e ha replicato vincendo contro il Venezia, anche se le prestazioni della squadra non sono risultate particolarmente convincenti.

L’entusiasmo iniziale si è però presto spento con il pareggio contro il Monza, club ancora in lotta per la salvezza, e con la sconfitta contro l’Inter all’Olimpico, campione d’Italia in carica. La disfatta più pesante è stata però la sconfitta per 5-1 subita in trasferta contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, un risultato che ha portato alla luce le difficoltà strutturali della squadra. Sebbene la Roma sia riuscita a battere il Torino nel turno infrasettimanale, l’ultimo colpo è arrivato contro l’Hellas Verona, squadra che ha superato i giallorossi con un 3-2.

Oggi, Jurić ha ancora guidato l’allenamento, ma la sua posizione appare sempre più precaria. Tra i possibili sostituti, spicca Paulo Sousa, ex tecnico di Fiorentina e Salernitana, ora allo Shabab Al-Ahli negli Emirati Arabi. Sousa è ricordato per un ottimo inizio con la Fiorentina, pur non essendo riuscito a centrare l’obiettivo europeo nelle stagioni successive. Un altro nome in circolazione è quello di Roberto Mancini, ex CT dell’Italia, che ha recentemente concluso la sua esperienza con la Nazionale dell’Arabia Saudita. Completano la lista dei possibili candidati troviamo Claudio Ranieri, che ha già allenato la Roma in due occasioni, e Frank Lampard, storico centrocampista del Chelsea, ma ancora alla ricerca di successi significativi come allenatore.

La panchina della Roma appare ormai come una vera e propria “bomba a orologeria” in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero cambiare ancora una volta le sorti del club capitolino.